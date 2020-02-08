الرابطة الأولى: النتائج الجزئية للجولة الـ17
رياضة
8 فبراير 2020 () - إ.ب/وأج
النتائج الجزئية والترتيب للجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت اليوم السبت وتستمر غدا الأحد.
السبت:
نصر حسين داي - أولمبي الشلف 0 - 3
نجم مقرة - شباب بلوزداد 1 - 1
أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 2 - 0
اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة 1 - 3
شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة (جارية حاليا)
مولودية وهران - وفاق سطيف (جارية حاليا)
الأحد:
اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (16:00)
مولودية الجزائر - نادي بارادو (تأجلت)