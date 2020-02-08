النتائج الجزئية والترتيب للجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت اليوم السبت وتستمر غدا الأحد.

السبت:

نصر حسين داي - أولمبي الشلف 0 - 3

نجم مقرة - شباب بلوزداد 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 2 - 0

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة 1 - 3

شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة (جارية حاليا)

مولودية وهران - وفاق سطيف (جارية حاليا)

الأحد:

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (16:00)

مولودية الجزائر - نادي بارادو (أجلت)