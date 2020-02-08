الرابطة الأولى: النتائج الجزئية للجولة 17

رياضة
8 فبراير 2020 () - إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية والترتيب للجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت اليوم السبت وتستمر غدا الأحد.

السبت:

نصر حسين داي - أولمبي الشلف        0 - 3

نجم مقرة - شباب بلوزداد                 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس     2 - 0

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة          1 - 3    

شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة    (جارية حاليا)

مولودية وهران - وفاق سطيف      (جارية حاليا)

الأحد:

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (16:00)

مولودية الجزائر - نادي بارادو (أجلت)

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