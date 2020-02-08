النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، زوال اليوم السبت :

جمعية وهران - شبيبة بجاية 1 - 2

مولودية سعيدة - أولمبي أرزيو 0 - 0

شبيبة سكيكدة - مولودية العلمة 2 - 1

اتحاد الحراش - سريع غليزان 1 - 0

اتحاد عنابة - أمل الأربعاء 1 - 1

مولودية بجاية - أولمبي المدية 2 - 0

جمعية الخروب - دفاع تاجنانت 4 - 0

أمل بوسعادة - وداد تلمسان 2 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 35 18

2. وداد تلمسان 32 18

3. شبيبة سكيكدة 30 18

4. أمل الأربعاء 29 18

5. سريع غليزان 28 18

6. جمعية وهران 26 18

--. جمعية الخروب 26 18

8. اتحاد عنابة 25 18

9. مولودية العلمة 24 18

10. أمل بوسعادة 23 18

11. دفاع تاجنانت 21 18

--. مولودية سعيدة 21 18

13. مولودية بجاية 20 18

--. شبيبة بجاية 20 18

15. أولمبي أرزيو 19 18

16. اتحاد الحراش 16 18.