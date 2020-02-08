توفي شخص نهار اليوم السبت إثر انهيار للتربة خلال قيامه بأشغال البناء بالمرادية بأعالي الجزائر العاصمة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر أن عناصر الحماية المدنية تدخلوا على الساعة الثالثة و 20 دقيقة لإخراج جثة شخص (43 سنة) من تحت التراب بـ27 شارع عبد العزيز خالد بالمرادية".

وحسب ذات المتحدث فإن الضحية كان يقوم بأشغال بناء فيلا قبل أن يباغت بانزلاق للتربة.