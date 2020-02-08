أصيب مساء اليوم ما لا يقل عن 6 أشخاص، في حادث مرور تمثل في انحراف حافلة للنقل الجماعي كانت تقلهم في رحلة سياحية على الطريق الوطني رقم 33 بمرتفعات تكجدة السياحية بإقليم بلدية الأصنام شمال مقر ولاية البويرة في حدود الساعة الرابعة والنصف مساءا.

المصابون من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 19و 40 سنة شباب قدموا من ولاية الجزائر إلى ولاية البويرة في رحلة سياحية بجبال تكجدة، لتنحرف بهم الحافلة أثناء رحلة العودة بأحد المنعرجات الخطيرة بعد فقدان السيطرة على الحافلة .

وحسب الحصيلة الأولية فإنه تم تحويل 6 اشخاص من الجنسين يمثلون فئة الشباب نحو مستشفى محمد بوضياف من قبل مصالح الحماية المدنية، أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة قبل أن يلتحقوا بمقرات إقامتهم .