أفادت مصادر مقربة من محيط سريع غليزان، بأن مدرب الفريق بورزاق قد قدم، اليوم السّبت، استقالته من على رأس العارضة الفنية بعد سلسلة النتائج المخيبة للأمال والتي ساهمت بشكل مباشر في تقهقر رفقاء محمد سوقار في جدول الترتيب العام للبطولة المحترفة الثانية.

وأكدت ذات المصادر، بأن خليفة، مزيان ايغيل الذي انسحب مع نهاية الشّطر الأول من عمر البطولة وتفضيله لشبيبة الساورة، لم يحقق الاستقرار ومواصلة العمل الذي قام به ايغيل، حيث بدأ رحلته بانهزام أمام مولودية سعيدة في أول جولة من مرحلة العودة بوقع هدفين دون ردّ وتعادل بعقر داره حين استقباله بسكرة وانهزانه اليوم في خرجته إلى الحراش حيث انهزم بواقع واحد لصفر.

وهو ما أثار سخط الأنصار وجعلهم يستشعرون خيبة الأمل. وكان إدارة سريع غليزان في صورة رئيسها محمد حمري قد تعاقدت مع بورزاق الذي شغل منصب مساعد مدرب، مباشرة بعد رحيل مزيان ايغيل، واستبعدت تعيين خليفة له.

الراهن الجديد وغير المتوقع سيدخل الرئيس حمري في رحلة بحي عن خليفته وهو ماسيرهن حظوظ مواصلة ترسانة أسود مينا في الدفاع عن حظوظها لاقتطاع تأشيرة الصعود إلى البطولة المحترفة الأولى.