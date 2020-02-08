لقيت أم وابنيها مصرعهم اختناقا بالغاز مساء اليوم السبت بمنزلهم بدوار "متيجة" ببلدية برج بونعامة (تيسمسيلت)، حسبما افاد به المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية.

وأوضح عبد الغاني بتومي أن الأم (29 سنة) وابنيها وهما بنت تبلغ من العمر 4 سنوات ورضيع (تسعة أشهر) قد هلكوا بفعل اختناقهم بغاز المدينة المتسرب بمسكنهم.

وتم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لبرج بونعامة. وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.