أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت, استئنافها رحلات الجسر الطبي عبر مطار صنعاء الدولي بعد توقفها أمس الجمعة, لاسباب فنية.



وقال بيان للمنظمة, بث على حسابها في (تويتر), "إن الرحلة الثانية من رحلات الجسر الجوي الطبي للأمم المتحدة أقلعت اليوم من صنعاء إلى عمان - الأردن".



وأوضح ذات المصدر, أن الرحلة التي أقلعت اليوم على متنها "24 مريضا ومرافقيهم لتلقي العلاج خارج اليمن", مشيرا إلى أن هذه الرحلات تمثل شريان حياة وأمل لهؤلاء المرضى فهم في أمس الحاجة إليها.



وكانت قد أعلنت منظمة الصحة تعثر تسيير رحلتها الجمعة, ضمن الجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء لأسباب فنية.

ودشنت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي جسرا طبيا لإخلاء مرضى يمنيين يعانون من حالات مستعصية عبر مطار صنعاء الدولي.



وتسيطر جماعة الحوثي, على صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني, وعلق التحالف العسكري بقيادة السعودية استخدام مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية منذ أوت 2016.

وأعلن التحالف في نهاية نوفمبر الماضي, أنه سيتم "تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم".