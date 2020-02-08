تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مساء اليوم السبت في أديس أبابا (اثيوييا) مع الرئيس المصري و رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي ، عبد الفتاح السيسي حيث تناولت المحادثات المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

و كان الرئيس تبون قد وصل مساء اليوم السبت إلى أديس أبابا للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها غدا الأحد وتستمر يومين.

وتبحث الدورة موضوعا "إسكات السلاح : إيجاد الشروط الملائمة لتنمية إفريقيا" ، كما يستمع رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء إلى عرض يقدمه رئيس الجمهورية حول "حالة الإرهاب في إفريقيا والوسائل الكفيلة بمكافحته بصفة أكثر فعالية"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.