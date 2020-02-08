طلبت جمعيات مدينة بوادي سوف، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توفير يومية “الخبر” في نسختها الورقية في الأكشاك بعد توقف طبعها بمطبعة الجنوب في ورڤلة منذ نحو عامين. وذكرت هذه الجمعيات، في الرسالة، رئيس الجمهورية بتعهداته بخصوص الصحافة “في المادة 6 من مشروعكم الانتخابي، حيث تعهدتم بتحقيق حرية الصحافة وتعدديتها وجعلها عماد الممارسة الديمقراطية”. وأشارت إلى حاجة قراء المنطقة إلى “هذا المنبر الإعلامي الحر الذي نفتقده الآن نحن سكان وادي سوف، وهي جريدة “الخبر” اليومي الورقية”. وأكدت الجمعيات مطالبة “كثير من القراء بإعادتها إلى الأكشاك كما كانت في السابق”، معتبرة أن غياب الجريدة لمدة عامين حرم المواطنين من طرح انشغالاتهم ومشاكلهم اليومية وتغطية الأحداث المحلية بكل صدق ومصداقية.