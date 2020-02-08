أصبح قطاع النقل بعنابة، التي تعتبر رابع مدينة من حيث الأهمية في الجزائر، في أمس الحاجة إلى نفض الغبار عنه وبعث الحياة فيه من خلال خطوات عملية من السلطات المركزية، كرفع التجميد عن مشروع الترامواي، خاصة إذا علمنا أن مؤسسة تركيب العربات موجودة في عنابة والدراسة جاهزة، والإسراع في إصلاح العطب الذي أصاب المصعد الهوائي المتوقف منذ جانفي 2019، بالإضافة إلى إلزام شركة إنجاز المحطة البحرية بالإسراع في إتمام الأشغال المتأخرة، كل هذا بعد أن أصبح الاختناق المروري طوال اليوم سمة بارزة في المدينة.