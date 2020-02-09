تنطلق، صباح اليوم الأحد، محاكمة السعيد بوتفيلقة، المدير السابق لجهاز الأمن والاستعملامات الفريق المتقاعد محمد مدين "توفيق"، منسق الأجهزة الأمانية الجنرال المتقاعد بشير طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمام مجلس الاستئناف العسكري في البليدة.

وجاءت محاكمة اليوم بعد طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو المتهمين لدى مجلس الاستئناف العسكري والذي تمت الموافقة عليه.

وكانت المحكمة العسكرية ، قد قضت بتاريخ 25 سبتمبر 2019، بالسجن النافذ 15 سنة ضد المتهمين الأربعة بتهمي جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة.

وكان قد تم توقيف كل من بوتفليقة سعيد وطرطاق عثمان ومدين محمد في 5 ماي الفارط وتوقيف حنون لويزة بعد أربعة أيام من ذلك.