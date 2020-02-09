حقق نادي موناكو فوزا ثمينا وصعبا على مضيفه أميان (2-1)، خلال مباراة جمعتهما أمس السبت، في إطار منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبادر أصحاب الأرض لافتتاح باب التسجيل مبكرا، بهدف حمل توقيع سيرو غيراسي، في الدقيقة التاسعة، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أدرك وسام بن يدر هدف التعادل، ثم سجل المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، هدف الفوز لموناكو، في الوقت القاتل (3 +90)، بعدما تابع كرة من ركلة ركنية برأسه، في الزاوية اليمنى لحارس مرمى نادي أميان.

وبهذه النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، في حين بقي أميان في المرتبة الـ19 قبل الأخيرة، بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة.