توفي المجاهد نمير محمد المدعو عبد الحفيظ مساء أمس السبت، ببيته ببلدية ماوسة بولاية معسكر عن عمر ناهز 89 سنة، حسبما علم اليوم الأحد لدى الأمانة الولائية للمجاهدين.

وقد التحق المجاهد الفقيد الذي هو من مواليد 13 مارس 1931 ببلدية تيغنيف بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 وتولى عدة مهام في هياكل الثورة المظفرة حيث ترقى إلى رتبة ملازم كما عين بفضل مستواه التعليمي الجيد حينها محافظا سياسيا بالناحية الأولى في المنطقة السادسة بالولاية الخامسة التاريخية إلى غاية الاستقلال.

وشارك المرحوم في العديد من المعارك بالمنطقة السادسة بالولاية الخامسة التاريخية من بينها حرب المزارع التي تمكن المجاهدون خلالها ليلة 22 إلى 23 سبتمبر 1956 من تدمير عدد كبير من مزارع المعمرين.

وسيوارى المرحوم الذي كان عضوا بالأمانة الولائية للمنظمة الوطنية للمجاهدين بولاية معسكر الثرى اليوم الأحد بمقبرة "سيد أحمد التراري" ببلدية تيغنيف.