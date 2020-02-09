نظم عشرات المناضلين في حزب العمال وأعضاء اللجنة الوطنية لإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بالإضافة لشخصيات سياسية، على غرار منسق الامدياس فتحي غراس، ورئيس حزب العمال الاشتراكي، وقفة تضامنية قرب المحكمة العسكرية في البليدة التي تجري فيها أطوار جلسة استئناف قضية التأمر على سلطتي الدولة والجيش.

وانطلقت على الساعة العاشرة جلسة الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية يوم 25 سبتمبر الماضي والقاضي بإدانة كل من الفريق مدين توفيق، الجنرال بشير طرطاق، مستشار الرئيس المخلوع سعيد بوتفليقة والأمينة العامة لحزب العمال بـ 15 سنة سجن نافد.

واستدعى مجلس القضاء العسكري كل من حبة العقبي الأمين العام لرئاسة الجمهورية السابق، وعلى بوغازي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، وطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري السابق كشهود في جلسة الاستئناف.