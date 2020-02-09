لقي شخص مصرعه وأصيب 26 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث المرور الذي وقع اليوم الأحد ببلدية وادي ارهيو (50 كلم شرق غليزان)، حسب حصيلة جديدة للمؤسسة العمومية الإستشفائية "محمد بوضياف" بغليزان.

وأوضح مصدر من المستشفى أنه تم تحويل ثلاثة مصابين حالتهم خطيرة من المؤسسة العمومية الإستشفائية "أحمد فرانسيس" لوادي ارهيو إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية "محمد بوضياف" لغليزان حيث لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة أثناء نقله في حين يخضع لجريحان الآخران للعناية المركزة وحالتهما "مستقرة".

و كانت المؤسسة العمومية الإستشفائية "أحمد فرانسيس" لوادي ارهيو قد استقبلت إجمالا 27 جريحا قبل تحويل ثلاثة منهم إلى غليزان وفق مصدر ذات المرفق الصحي الذي أشار إلى أن قد تم التكفل بالجرحى الذين أصيب أغلبهم بجروح خفيفة و كسور وسيغادرون المستشفى لاحقا.

للتذكير، وقع الحادث اليوم الأحد في حدود الساعة 11 على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالمنطقة المسماة دوار "الحطاطبة" بين بلديتي لحلاف و وادي ارهيو، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط عمي موسى-وادي ارهيو.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.