خلف، صباح اليوم الأحد، انحراف حافلة لنقل المسافرين بمنطقة الحطاطبة بوادي أرهيو بغليزان إصابة 27 شخصا منهم 5 أشخاص إصاباتهم وصفت بالخطيرة.

وقالت مصادر محلية، بأن الحافلة تعمل بخط عمي موسى،غليزان انحرفت وخرجت عن الطريق. مما تسبب لها في أضرار.

وقد خلف هذا الحادث في حصيلة أولية إصابة 27 شخصا تم تحوليهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى أحمد فرانسيس بوادي أرهيو فيما حول اثنين منها إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية نظير خطورة إصابتهم.