توصلت إدارة سريع غليزان بقيادة رئيسها حمري محمد إلى اتفاق يقضي بإشراف يوسف بوزيدي الذي خاض سابقا تجربة فاشلة على رأس العارضة الفنية لأسود مينا، لإتمام ما تبقى من جولات مرحلة العمودة من عمر البطولة المحترفة الثانية ومواصلة اللعب على تأشيرة الصعودة.

وقالت مصادر من محيط سريع غليزان، بأن الاستقالة غير المنتظرة للمدرب السابق، وهيب بوزراق، عجلت بدخول حمري محمد في رحلة بحث مضنية مكنته من إقناع يوسف بوزيدي لتولي العارضة الفنية لاسيما وأن هذا الأخير يعرف سريع غليزان ومحيطه، حين أشرف في موسم سابق على سريع غليزان ورمى المنشفة بعد انقضاء جولات أوعزها في تلك الفترة إلى مشاكل تتعلق بتأخر التحضيرات.

وأكدت ذات المصادر، بأن الوافد الجديد على رأس العارضة الفنية، سيشرف على التحضيرات خلال هذا الأسبوع بعد التفافهم على جملة الشروط التي وضعها الطرفين.