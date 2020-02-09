أطاح عناصر أمن ولاية بشار بأخطر عصابة مختصة في تزوير العملات الأجنبية، مكونة من رعيتين أفريقيتين و شابين من ينحدران من ولاية بشار.

كان بداية هذه العملية بورود معلومات لأمن دائرة القنادسة تفيد بقيام رعية أجنبية إفريقية، بترويج وتوزيع وبيع أوراق نقدية من عملة الأورو ليتم إعداد خطة محكمة، مكنت من توقيفه على مستوى مدينة بشار، وهذا بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مع حجز 08 أوراق نقدية مزورة من فئة 50 أورور كانت بحوزته.

و توجت التحقيقات الأولية معه بتوقيف الشخص الذي كان يتولى تموينه بالأوراق النقدية المزورة، ليتم بعدها وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه رفقة شريكه (في العقدين الثاني والثالث من العمر وينحدران من ولاية بشار) على متن مركبة سياحية، على مستوى المنطقة الزرقاء ببشار، مع ضبط وحجز ورقتين نقديتين مزورتين من فئة 50 أورو، وكذا المركبة السياحية التي كانا على متنها.

وتشير المعطيات أن العملية التي رافق تفاصيلها وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، سمحت لهذا الأخير بإستصدار إذن بتفتيش محل سكن الرعية الأجنبي، والذي مكَّن من ضبط بطاقة الهوية التي كان يستعملها والتي تبين أنها خاصة بدولة إفريقية غير دولته الأصلية وتحمل هوية مغايرة لهويته، كما تم توقيف رعية أجنبية أخرى من جنس أنثى، مع حجز عرضيا، جواز سفر منتهي الصلاحية كان بحوزتها، يحمل هوية رعية إفريقية من دولة غير دولتها الأصلية، عليه تأشيرتين منتهية الصلاحية لدولة إفريقية، ونسخة من جواز سفر لدولة أوروبية منتهي الصلاحية كذلك، به هوية لشخص آخر، إلى جانب صورتين شمسيتين الأولى لشخص من جنس ذكر والثانية لرعية إفريقية من جنس أنثى، رجحت التحريات محاولة استعمالهما في تزوير جواز سفر بطاقة بنكية إئتمانية مرفقة بوثيقة تعريفها، كما مكنت التحريات التقنية، من ضبط نسختين لجوازي سفر لدولتين إفريقية وآسيوية.

وتسلم وكيل الجمهورية الموقوفين بموجب ملف إجراء قضائي تحت وصف تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة إصدار وحيازة وبيع أوراق نقدية مزورة (عملة أجنبية) ذات سعر قانوني وطرحها للتداول في الإقليم الوطني باستعمال مركبة ذات محرك، مع المشاركة والتستر، تكوين شبكة دولية للتزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية (جواز سفر) صادر باسم الغير، انتحال هوية الغير والحلول محلها.