نظم أساتذة متعاقدون، اليوم الأحد أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة، وقفة احتجاجية جددوا من خلالها مطالبهم المتعلقة بالتوظيف وفتح أبواب الحوار مع وزارة التربية الوطنية.

وقد وجه الأساتذة المتعاقدون نداء إلى وزير التربية الوطنية داعين إياه إلى "منحهم الفرصة للقائهم من أجل الإصغاء إلى انشغالاتهم والبحث عن حلول ترضي الطرفين".

كما أكدوا على "شرعية" مطالبهم، معربين عن أملهم في أن "يتم إنصافهم عن طريق إدماجهم في المناصب الشاغرة دون قيد أو شرط".

وشددوا في ذات السياق على ضرورة "إعطاء الأولوية في التوظيف للأساتذة المستخلفين وتثمين خبرتهم المهنية والعودة إلى اعتماد نمط التوظيف عن طريق الشهادة".