أجبرت العاصفة "سيارا" التي ستجتاح في غضون ساعات عددا من البلدان الأوروبية السلطات على تعطيل مئات الرحلات الجوية في أكبر مطارات القارة وإلغاء عديد التظاهرات الرياضية والعامة بسبب مخاوف من تسببها في سقوط ضحايا.

وأوضحت مصادر إعلامية انه في هولندا أعلنت السلطات المحلية تعطل وتأجيل أكثر من 120 رحلة جوية من وإلى مطار "شيفول" بأمستردام الذي يعد أكبر مطارات أوروبا بسبب اقتراب العاصفة سيارا وقررت إلغاء جميع المنافسات والأحداث الرياضية التي تجري في الهواء الطلق.

وحذرت السلطات من أن المواصلات العامة وحركة المرور على الطرق قد تتعطل بسبب الفيضانات المحلية والأشجار المحطمة معلنة أن العاصفة ستضرب ساحل البلاد بعد عبورها بريطانيا خلال هذه الليلة. كما أوصت السلطات الهولندية جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

من جانبها اتخذت السلطات البلجيكية قرارا مماثلا بتعطيل أكثر من 100 رحلة جوية من وإلى مطاراتها بسبب الظرف المناخي ذاته.

بدورها، قامت السلطات الألمانية بإلغاء نحو 100 رحلة متوجهة أو منطلقة من مطار فرنكفورت بسب سيارا حيث أوضحت شركة فرابورت التي تدير المطار أن هذا العدد يمثل قرابة ثمانية بالمائة من حوالي 1200 رحلة وصول ومغادرة في فرانكفورت اليوم مضيفة أن عمليات الإلغاء ستزداد في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بوصول رياح عاصفة إلى المدينة.

ولم يكن الوضع أحسن حالا في بريطانيا فقد اجتاحت أعاصير شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة أنحاء البلاد ما تسبب في حدوث فيضانات وأدى إلى اضطراب حركة السفر والطيران.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن أحوال الطقس الشديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 137 ألف شخص الليلة الماضية فيما بدأت شركات الطاقة تعيد التيار لما يقرب من 100 ألف شخص.

وألغت شركات الطيران عشرات الرحلات الجوية فيما حثت العديد من شركات سكك الحديد الركاب على عدم السفر كما تم تأجيل أو إلغاء العديد من الرحلات البحرية.

وتم إلغاء بعض الأحداث الرياضية أيضا بسبب الطقس السيئ بما في ذلك مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج) بين فريقي مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

وقال مطار هيثرو أنه اتخذ قرارا مشتركا مع شركائه في شركات الطيران لدمج الرحلات من أجل تقليل عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها.

وتسببت الفيضانات والأنقاض المتناثرة على الطرق في تأجيل وإلغاء العديد من الخدمات الأخرى في أنحاء بريطانيا.

ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات المقبلة العاصفة سيارا التي تتحرك من المحيط الأطلسي بسرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة.