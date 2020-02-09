أكدت اليوم مليكة بن دودة وزيرة الثقافة من تبسة على ضرورة تبني إستراتيجية إعلامية للترويج للسياحة الثقافية مع الدعوة الملحة للاستفادة من التجارب العالمية في ترميم المعالم الأثرية

وكانت مليكة بن دودة قد تفقدت اليوم في زيارة لمدينة تبسة في اليوم الأول بداية بالمتحف العمومي أين أعجبت بتسيير الأجنحة والتنسيق مع الجامعة والمؤسسات التربوية. وفي ندوة صحفية أجابت الوزيرة عن سؤال للخبر تعلق بسياسة الوزارة للترويج للسياحة الثقافية بان وزارتها وضعت أهداف الصناعة الثقافية بإستراتيجية حديثة في الترويج والإعلام للمساهمة في خلق الثروة مضيفة أن المتاحف العمومية على المستوى الوطني لا يجب أن تكون مكاتب إدارية مغلفة ومنغلقة على نفسها وأعطت تعليمات بضرورة تمديد فترات العرض إلى أوقات متأخرة لاستهداف اكبر عدد من سواح الداخل والخارج .

وقد كشفت الوزيرة بن دودة عن قرار ترميم الفسيفساء الرومانية المكتشفة ببوباديس ووضعها للعرض بالمتحف العمومي الذي سيستفيد أيضا من مقر الإذاعة القديم .

وإثناء تفقدها للموقع الأثري ليبازيليك في الكنيسية بعاصمة الولاية دعت الوزيرة من التجارب العالمية في ترميم الآثار بالتقنيات الحديثة دون المساس بنمط العمران الأثري القديم وأعطت موافقة مبدئية لرفع التجميد عن رد الاعتبار لموقع ليبازيليك والعمليات الأخرى تدريجيا.