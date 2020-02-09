يعيش شباب الحراك ببلدية ذراع بن خدة هذه الأيام حالة تذمر و غليان عقب تلقى حوالي 20 شابا إستدعاءات من قبل مصالح أمن الدائرة على خلفية إشتباههم في مشاركتهم في غلق مقر دائرة ذراع بن خدة و بناء جدار بالاسمنت و الأجور بمدخل مقر الدائرة تعبيرا منهم عن رفضهم إجرائها الإنتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 على مستوى البلديات التابعة إداريا لدائرة ذراع بن خدة .

حسب مصادر محلية أكدت لنا المعلومات هذه إن أحد الشبان الذين تم إستدعائهم يكون قد تعرض للتعنيف من قبل عون أمن خلال الإستجواب الأمر الذي إستاء منه كل من تلقت مسامعهم المعلومة هذه .

حسب المصادر نفسها، إن شباب الحراك ببلدية ذراع بن خدة يحضرون لتنظيم وقفة إحتجاجية للتنديد بما وقع و للمطالبة بالكف عن متابعاتهم عن الأفعال هذه إلا لكونهم شباب شاركوا و لا يزالون يشاركون في مسيرات الحراك يومي الجمعة و الثلاثاء قناعة منهم بأنه حان الوقت لتغيير النظام ببلادنا .

يذكر أن الـ21 دائرة التي تضمها ولاية تيزي وزو شهدت عمليات غلق مقراتها و بناء جدار بالأسمنت و الأجور بمدخلها الرئيسي، قبيل إجراء الإنتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، شارك فيها رجال و نساء تعبيرا منهم عن رفضهم إجراء الإنتخابات هذه وفاءا للحراك الشعبي الذي سيحتفل الشعب الجزائري بعد أيام معدودة بمرور سنة على انطلاقته متسائلين لماذا اقتصرت الإستدعاءات على شباب حراك ذراع بن خدة فقط .