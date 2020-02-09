يعيش شباب الحراك ببلدية ذراع بن خدة هذه الأيام حالة تذمر وغليان عقب تلقى حوالي 20 شابا إستدعاءات من قبل مصالح أمن الدائرة على خلفية الاشتباه بمشاركتهم في غلق مقر دائرة ذراع بن خدة وبناء جدار بالإسمنت والأجور بمدخل مقر الدائرة تعبيرا عن رفضهم إجراء الإنتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 على مستوى البلديات التابعة إداريا لدائرة ذراع بن خدة .

مصادر محلية أكدت لنا هذه المعلومات وإن أحد الشبان الذين تم إستدعاؤهم يكون قد تعرض للتعنيف من قبل عون أمن خلال الاستجواب الأمر الذي إستاء منه كل من تلقت مسامعهم المعلومة هذه .

وحسب المصادر نفسها، فإن شباب الحراك ببلدية ذراع بن خدة يحضرون لتنظيم وقفة إحتجاجية للتنديد بما وقع وللمطالبة بالكف عن متابعاتهم عن الأفعال هذه إلا لكونهم شباب شاركوا و لا يزالون يشاركون في مسيرات الحراك يومي الجمعة والثلاثاء قناعة منهم بأنه حان الوقت لتغيير النظام ببلادنا .

يذكر أن الـ21 دائرة التي تضمها ولاية تيزي وزو شهدت عمليات غلق مقراتها وبناء جدران بالإسمنت والأجور بمداخلها الرئيسي، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، شارك فيها رجال ونساء تعبيرا منهم عن رفضهم إجراء الانتخابات هذه وفاءا للحراك الشعبي الذي سيحتفل الشعب الجزائري بعد أيام معدودة بمرور سنة على انطلاقته متسائلين لماذا اقتصرت الإستدعاءات على شباب حراك ذراع بن خدة فقط .