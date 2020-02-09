تسجل بعض الأحياء السكنية تقع عبر 4 بلديات بغرب الجزائر العاصمة (تسالة المرجة، الدويرة، بئر توتة وأولاد الشبل)، انقطاعا في توزيع المياه الشروب ابتداء من يوم غد الإثنين بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه على مستوى بلدية تسالة المرجة، حسبما أفادت به شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) اليوم الأحد في بيان لها.

وأوضح البيان أن الأشغال على مستوى القناة الرئيسية لنقل المياه ببلدية تسالة المرجة ستنطلق ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الإثنين لتستمر إلى غاية السادسة (18سا) مساء من نفس اليوم وهو ما سيؤثر على عملية توزيع المياه عبر بعض الأحياء السكنية التابعة لـ 4 بلديات بدءا بتسالة المرجة والدويرة و أولاد شبل وبئر توتة.

وأضاف المصدر أن الأحياء المعنية بانقطاع المياه الصالحة للشرب على مستوى بلدية الدويرة هي حي 1040 مسكن و حي الرمضانية ووسط المدينة والطاحونة القديمة ومحمد بن محمد و حي 350 مسكن وحي مولين وطريق الرحمانية و المقام ومستشفى الدويرة، أما ببلدية تسالة المرجة فيسجل انقطاع المياه بحي 1310 و 932 مسكن، بينما سيمس الانقطاع ببلدية أولاد شبل حي 3216 مسكن والمحمدية ودوار الشعيبية، وفق ذات البيان.

وأكدت سيال أن عملية التزويد بالمياه الشروب سيستأنف تدريجيا في نفس اليوم، ابتداءا من الساعة السادسة مساء، وأنها قد سخرت شاحنات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الاولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات) بالمياه.

وذكرت في السياق ذاته، برقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفسارات وانشغالات المواطنين على مدار اليوم و الساعة 24/24 سا.