أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الأحد تسجيل رابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.



وقال مسؤولون انه تبين أن الحالة الجديدة كانت على اتصال بمريض بريطاني سابق التقط العدوى في فرنسا,بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال كريس ويتي,كبير مسؤولي القطاع الصحي البريطاني, انه تم نقل المريض الجديد إلى مركز طبي متخصص في مستشفى (رويال فري) في شمال لندن.



وأضاف ويتي أن المريض اتبع نصائح مؤسسة الرعاية الصحية الوطنية من خلال عزل نفسه لمنع نقل العدوى إلى أشخاص آخرين مشيرا إلى أن السلطات تتخذ تدابير قوية لمكافحة العدوى لمنع أي انتشار إضافي محتمل للفيروس.



وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها قامت بإجلاء أكثر من 200 من رعاياها وجنسيات أخرى من مدينة ووهان الصينية على متن طائرة حطت بإحدى القواعد الجوية بمقاطعة أوكسفور دشير,بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.



ووصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد المسجلة حتى الآن إلى 813 حالة وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة عالميا.