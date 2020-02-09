أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، نصيرة بن حراث اليوم الأحد، رفقة كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، الوزير المنتدب المكلف بالصناعات الصيدلانية، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة والوزير المنتدب المكلف بالحاضنات على افتتاح ورشة التخطيط العملياتي لإطلاق مشروع “تعزيز شعب تثمين النفايات”

المشوع مدرج في إطار شراكة بين قطاع البيئة والطاقات المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون GIZ ممثلة في المديرة المقيمة للوكالة بالجزائر وبحضور الممثل الشخصي لسفيرة جمهورية ألمانيا الفدرالية بالجزائر.

الوزيرة وعلى هامش إطلاق المشروع، قامت بإمضاء اتفاقية إطار وشراكة مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة في مجال حماية البييئة والطاقات المتجددة.