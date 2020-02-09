قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن اتفاق السلام بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يعد ”حجر الزاوية” لاستقرار الساحل، مؤكدا على عزم الأمم المتحدة مواصلة دعمه. وأوضح غوتيريش، عند افتتاح قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول الساحل وليبيا باديس أبابا، ”إننا سنواصل دعم تجسيد اتفاق السلام بمالي الذي يعد حجر الزاوية الذي من دونه لن يتحقق الاستقرار في المنطقة”. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب بالساحل، مضيفا أنه من الضروري الاستجابة لدعوات حكومات المنطقة بخصوص احتياجاتها الأمنية والتنموية. وقال ”نحن نعلم بأننا لن نتمكن أبدا من القضاء على التطرف العنيف فقط بالحلول الأمنية، حيث تبقى التنمية أفضل وسيلة للوقاية من أجل السلام”.