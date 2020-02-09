ستتم قريبا تسمية قصر الثقافة لمدينة سكيكدة باسم، ابن المدينة، المفكر والباحث الأكاديمي في الأنثروبولوجيا الراحل مالك الشبل (1953-2016) بعدما تمت الموافقة على إطلاق اسمه على هذا الهيكل من قبل وزارة المجاهدين، حسب ما كشف عنه مدير هذه المؤسسة الثقافية، نور الدين بودماغ، الذي أوضح أن ”المبادرة تعتبر عرفانا وامتنانا لرجل نذر نفسه خدمة للإسلام”. للإشارة، فإن للراحل، مالك شبل، عدة مؤلفات أهمها ”قاموس الرموز الإسلامية” الصادر عام 1995 و”العبودية في أرض الإسلام” و”الإسلام كما شرحه مالك الشبل”، فضلا عن قيامه بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، ترجمة تختلف جذريا عن الترجمات السابقة، حيث اهتم بالمعنى لا بترجمة النص.