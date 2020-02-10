قام وزير التجارة، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الاحد بالجزائر بزيارة فجائية لمرافق و مؤسسات تابعة لدائرته الوزارية، حسب ما افاد به بيان وزاري.

و اشار ذات المصدر الى ان الوزير استهل زيارته بمقر مديرية التجارة لولاية الجزائر ثم تلتها مفتشية الحدود بميناء الجزائر، لينتقل بعد ذلك لزيارة كل من المديرية الجهوية للتجارة بالصنوبر البحري و بعض الفضاءات الخارجية للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير "صافكس".



كما اطلع رزيق عن قرب على "ظروف العمل الصعبة" التي يعيشها موظفو القطاع في ظل نقص بعض الامكانيات التي تسهل تأدية مهامهم في احسن الظروف, حسب البيان. و عاين الوزير وضعية الهياكل القاعدية لهذه الفضاءات اين استمع لانشغالات بعض الموظفين، حيث اكد لهم انه لن يدخر جهدا في تحسين هذه الظروف و ان كل الامكانات المتاحة في القطاع ستسخر لأجل تقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطن كما انه سيتم التنسيق مع باقي القطاعات ذات الصلة و كذا السادة ولا الجمهورية من اجل المساهمة ايضا في دعم هذه المرافق و الفضاءات.