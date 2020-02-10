أفادت مديرية الشرطة لأمن بومرداس، صباح اليوم الإثنين، أن الشرطة تمكنت من القبض على شاب نفذ جريمة قتل بشعة في حق جدته.

الجريمة وقعت في بلدية بني عمران الجبلية حيث قام شاب يبلغ من العمر 20 سنة بقتل جدته البالغة من العمر84 سنة مقيمة بمسكنها بمفردها بمدينة بني عمران، حيث استغل الفرصة للدخول إليها وضربها بالمطرقة أرادها قتيلة تسبح في دمها وقام بسرقة مالها ولاء بالفرار.

وحسب مديرية الأمن بومرداس، فإن التحريات دلت على قيام الجاني بالجريمة دون رحمة وشفقة في حق جدته وتم إيداعه الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.