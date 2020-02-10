كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة أحمد أحمد، عن بيان رسمي للرد على الأنباء التي انتشرت خلال الأسبوع الجاري عن تورط بعض مسؤولي كاف في قضايا فساد.

واتى البيان على الشكل التالي :"سوف يستمر الكاف في الإصلاحات الهيكلية على الرغم من التقارير الصحفية المضللة، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع مؤلفي الادعاءات الخاطئة التي لا أساس لها وجرى تداولها في الصحافة وعلى الشبكات الاجتماعية لعدة أيام".

واضاف: "اللجنة التنفيذية وافقت على وجود لجنة التدقيق العام يوم 11 أفريل 2019، وهي بطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة شراكة لمدة 6 أشهر من أجل الإصلاحات".

واختتم البيان: "جار اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية قبل وأثناء الشراكة مع فيفا، والتي تتعلق بالحوكمة والإدارة اليومية لشؤون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبالتالي سوف نستمر في طريق الإصلاح، لرفع كاف إلى أفضل المعايير الدولية، واللجنة التنفيذية عازمة على الانتهاء من هذا الإصلاح، وحددت اللجنة التنفيذية جلسة يوم 14 فيفري الجاري، لإقرار خارطة الطريق 2020 - 2021، والتي سوف تأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة، وسوف يسمح التواصل المنتظم والشفاف لجميع المراقبين وعشاق كرة القدم الإفريقية بالحكم على التقدم المحرز".