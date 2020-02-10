أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الاثنين ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي،كشفت ودمرت يوم 09 فيفري 2020 إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل اللوح بعين الدفلى، مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي ثلاث قنابل تقليدية الصنع ومولدين كهربائيين بالإضافة إلى ألبسة وأغطية وأغراض أخرى.

كما ضبط حراس الحدود، بتلمسان 3.800 كيلوغرام من الكوكايين و 08 كيلوغرام من الكيف المعالج و12380 قرص مهلوس.

من جهة أخرى ، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 109 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف، في حين تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وتيارت وتبسة والأغواط وجانت وتلمسان.