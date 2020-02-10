التمس النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة اليوم أحكام بالسجن 20 عاما في حق كل من المتهمين الفريق توفيق مدين، مدير جهاز الأمن والاستعلامات السابق بشير طرطاق، المستشار السابق للرئيس المخلوع سعيد بوتفليقة،الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والسعيد بوتفليقة، في تهمتي المساس بسلطتي الجيش والدولة، أو الإبقاء على الحكم السابق

ويرتقب أن ينطق قاضي الحكم العسكري بقرار مجلس القضاء العسكري المتعلق مساء بعد انتهاء مرافعات الدفاع ومداولات المجلس.

وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت في 25 سبتمبر الماضي بالسجن 15 سنة سجن نافذ لكل المتهمين المتواجدين بالجزائر و 20 سنة لوزير الدفاع الاسبق خالد نزار، و نجله لطفي نزار إضافة صهره بن حمدي، المتواجدون في حالة فرار من العدالة.