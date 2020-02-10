سمح تدخل أعوان أمن الوحدة الاستشفائية ببوفاريك عشية اليوم، من القبض على سيدة، انتحلت صفة طبيبة، كانت تحاول الانصراف وبرفقتها مولود، تمكنت من التسلل إلى داخل مصلحة الولادة، والتحايل على "والدة " الضحية، على أن مولودها بحاجة إلى تحاليل مخبرية.

واقع الجريمة كشفت بشأنه معلومات " الخبر "، أن المتهمة استطاعت التخفي وراء مئزر طبيب وهندام جذاب، إيهام الجميع على أنها طبيبة، حيث اقتربت من والدة الضحية، وأقنعتها بأن الصغير بحاجة إلى تحاليل مخبرية، ولم تجد أي اعتراض، وهي تحاول مغادرة المستشفى عند البوابة الخارجية، ارتاب في أمرها أعوان الأمن، لعدم حملها "شارة الطبيب"، أين ارتبكت المتهمة بالاختطاف، وتم افتضاح أمرها متلبسة، ليتم القبض عليها والتبليغ عن جريمتها.