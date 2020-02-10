أعلن مصدر محلي أن 30 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم نفذه مسلحون أمس الأحد في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن المتحدث باسم سلطات الولاية، أحمد عبد الرحمن بندي، أن الإرهابيين "قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا" في اعتداء وقع مساء الأحد واستهدف قرية أونو.

وتشهد ولاية بورنو اضطرابات شمال شرقي نيجيريا. وتتعرض المنطقة للعديد من الهجمات الإرهابية التي يشنها عادة تنظيما بوكو حرام وداعش الإرهابيان.

وأدى النزاع مع بوكو حرام وتنظيم داعش في غربي إفريقيا إلى مقتل 35 ألف شخص ونزوح نحو مليوني من منازلهم منذ عام 2009.