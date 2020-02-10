سيبتعد اللاعب الدولي الجزائري لنادي أولمبياكوس، هلال سوداني، عن الملاعب لفترة طويلة، بسبب تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، خلال مباراة فريقه أمس الأحد ضد اتروميتوس (1-0)، ضمن البطولة اليونانية، وفق ما نشره المهاجم المخضرم عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وجاء في منشور هداف "الخُضر" على حسابه في تويتر : "للأسف، خبر سيئ حول إصابتي. سأعود بقوة أكبر، شكرا للجميع على رسائلهم التشجيعية".

ومن جانبه أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني أن مهاجمه الجزائري يعاني من تمزق في الأربطة الصليبية للركبة، وبهذا سيغيب عن صفوف فريقه إلى غاية نهاية الموسم.

وأثناء لقاء أمس الأحد، ترك اللاعب السابق لأولمبي الشلف أرضية الميدان في الدقيقة (19) من المقابلة، عقب شعوره بآلام شديدة على مستوى الركبة.

للإشارة أن سوداني قد عانى من إصابة خطيرة مماثلة في الركبة خلال السنة الماضية، وهو ما اضطره لتضييع المشاركة في كأس أمم إفريقيا-2019 التي توج بها المنتخب الوطني بمصر.

وتعد هذه الإصابة ضربة موجعة لثاني أفضل هدّاف للفريق الوطني حاليا، بعد عودته القوية بتوقيعه لسبعة أهداف و خمس تمريرات حاسمة في 19 مقابلة، بفارق ثماني إصابات عن أحسن هداف للبطولة اليونانية، زميله المغربي يوسف العرابي (15 هدفا).

وكتن سوداني قد عاد إلى أجواء المنافسة شهر أوت الفارط، بعد قرابة الـ10 أشهر من الغياب عن الملاعب، بمناسبة استقبال استيراس تريبوليس (1-0)، في إطار الجولة الافتتاحية للبطولة اليونانية.

وانضم هلال سوداني، خلال الصائفة الماضية إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، قادما من نوتنغهام فوريست (الدرجة الثانية الإنجليزية)، ليعود بعدها إلى صفوف "الخُضر" شهر نوفمبر الفارط ضد زامبيا (5-0) بالبليدة (سجل هدفا لهذا اللقاء)،لحساب الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021.