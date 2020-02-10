سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع
يحضر مجمع سونلغاز لإطلاق عداد كهربائي "ذكي" سيصنع محليا ابتداء من العام المقبل، حسبما أفاد به اليوم الاثنين الرئيس المدير العام للمجمع، شاهر بولخراص.
و أوضح بولخراص في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الطبعة الثالثة لمعرض الكهرباء و الطاقات المتجددة بقصر المعارض (الجزائر العاصمة)، أن سونلغاز قامت بتصنيع النموذج الأولي بالشراكة مع الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية "إيني" التي ستضمن تزويد العداد الذكي بالبطاقة الأم.
و يتم حاليا اختبار هذا النموذج الأولي بالشركة مع الجامعات ومراكز البحث المختصة قبل إطلاق مسابقة بغضون أسابيع موجهة للمؤسسات الناشئة الراغبة في تطوير هذا العداد.
و للتأكد من نجاعته ميدانيا، سيتم تجريب هذا العداد الذكي المصمم بكفاءات وطنية لمدة ستة أشهر, في موقعين أحدهما في شمال البلاد والآخر في الجنوب.
و ابتداء من 2021، ستشرع سونلغاز في تعميم استعماله وطنيا، حسب بولخراص الذي كشف بأن إنتاج العدادات الجديدة سيتم في مصنع الشركة الوطنية لأجهزة القياس و المراقبة "أ.أم.سي" التابع للمجمع، بمنطقة العلمة.
و في رده على سؤال حول تأخر إطلاق هذا العداد، صرح الرئيس المدير العام قائلا: "الكثير من الدول لجأت إلى الحل السهل وهو استيراد العداد الذكي, بينما نحن اخترنا الطريق الصعب و هو الاعتماد على الإدماج الوطني. صحيح تأخرنا لكن المنتج الآن موجود و سيكون جزائري الصنع".
يذكر أن العداد الكهربائي الذكي يسمح بمتابعة الاستهلاك الكهربائي عن بعد من خلال تسجيل و نقل البيانات المفصلة بشكل آني.
و من أبرز مزايا هذا العداد تكيفه التام مع وجود شبكة محلية لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة, حيث ينظم استهلاك الطاقة من المصدرين (الشبكة المحلية و الشبكة المركزية لسونلغاز) مع إمكانية تزويد فائض الشبكة المحلية لفائدة الشبكة المركزية.