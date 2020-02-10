نظم اليوم أكثر من 100شخص من أعوان الحرس البلدي وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تبسة طالبوا من خلالها الرئيس عبد المجيد تبون بفتح ملف المشطوبين تعسفيا ومطالب اجتماعية متعددة.

وبحسب نص العريضة التي رفعها المحتجون إلى رئيس الجمهورية فأن أعوان الحرس البلدي دفعوا الفاتورة غالية للدفاع عن الوطن في الأرواح البشرية والوضعية الاجتماعية المزرية .كما تضمنت المطالب التكفل بملف الحرس البلدي في شق الاستفادة من السكن والمرضى المزمنينين وحقهم في تخفيض تكاليف التنقل للعلاج وتخفيضات حصص المعالجة في مراكز الحمامات المعدنية ورفع منحة التقاعد.

وقال بعض المشطوبين أن خلافات شخصية قطعت أرزاق بعضهم في تبسة وولايات أخرى وبات من الضروري اليوم أن يتكفل الرئيس تبون بإعادة دراسة المشطوبين وإنصافهم ومنح حق التقاعد وغيرها من الحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

ورفع المحتجون مطلبا لاعتماد تنسيقية الحرس البلدي من اجل توفير إطار قانوني يكون حلقة الحوار مع السلطات المحلية والمركزية لطرح ودراسة هذه الانشغالات.وقد استقبل والي الولاية ممثلين عن الحرس البلدي واستمع لهم مع تقديم وعود بطرح هذه الانشغالات على الجهات المركزية التي وجهت لها العريضة المطلبية للمحتجين.