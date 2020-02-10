بدد، اليوم، وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، المخاوف من حدوث أزمة في توزيع المياه، في حال استمرار شح السماء، مؤكدا أن محزون المياه كاف لمدة سنة.

وقال الوزير في لقاء صحفي على هامش زيارته لولاية تيارت، أنه من السابق لأوانه الحديث عن الجفاف، "طالما أن التقلبات المناخية أخرت سقوط الأمطار خلال هذه السنوات الأخيرة إلى شهري مارس وأفريل"، مشيرا إلى إعداد مخطط خاص بعد تقييم الوضع في حال نقص الميغياثية بعد هذه الفترة، يتم برسمه توزيع المياه بعدالة.

ودعا الوزير إلى استغلال المياه الناتجة من محطات تطهير المياه الصحية في الري، وكشف عن استفادة شركة تابعة للوكالة الوطنية للسدود من باخرتين جديدتين لرفع الأوحال من السدود لتوسيع سعتها.