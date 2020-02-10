لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة بمستشفى زيوشي محمد بطولقة بعد تعرضهم لإصابات خطيرة في حادث مرور وقع بعد ظهر اليوم الإثنين ببلدية لغروس (50 كلم غرب بسكرة)، حسب ما أفاد به نائب المدير المكلف بالمصالح الصحية بذات المؤسسة الإستشفائية ربيع مبروكي.

وأوضح نفس المسؤول بأن الضحيتين تبلغان من العمر 18 و 11 سنة تم إجلائهما إلى مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الاستشفائية على متن سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية.

وقد نجم هذا الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الرابط بين بسكرة وأولاد جلال مرورا ببلدية لغروس بالمنطقة المسماة "العامري" عن اصطدام بين سيارة سياحية و دراجة نارية و أسفر عن إصابة شخصين كانا على متن الدراجة النارية بجروح متعددة، حسب ما أفادت به من جهتها مصالح الحماية المدنية.

وقد فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث بدقة.