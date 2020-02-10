• غشير لـ "الخبر": النائب العام لم يذكر حنون في حديثه عن التآمر

دافع النائب العام في مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، عما اعتبره ثبوت تهمة "التآمر" على المتابعين من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السابقين وزعيمة حزب العمال، والتمس في حقهم تطبيق عقوبة مشددة بـ 20 سنة سجنا نافذا، في حين اجتهد المحامون خلال مرافعاتهم، في دحض حجج النائب العام، والتمسوا البراءة لموكليهم.

بعد فراغ القاضي من الاستماع للمتهمين في اليوم الأول، استُؤنفت، اليوم، المحاكمة الجارية بالبليدة، حضوريا لكل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو الجنرال توفيق وعثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وغيابيا لوزير الدفاع سابقا خالد نزار ونجله لطفي وفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية وهو أحد المقربين منهما، نظرا لوجودهم في حالة فرار خارج الوطن. واستمر الطوق الأمني المشدد، على محكمة البليدة العسكرية، حيث سُمح لعدد قليل من أهالي المتهمين بالدخول وعدد محدود من المحامين الذين تم توكيلهم، في حين مُنعت الصحافة والمواطنون الراغبون في الحضور، رغم أن المحاكمة في الأصل علنية.

وفي بداية الجلسة، أفسح القاضي المجال للنائب العام العسكري الذي وفق من حضر من المحامين، اجتهد في إثبات تهمة "التآمر" على المتهمين، انطلاقا مما يتوفر عليه من وقائع في قرار الإحالة. وذكر النائب العام العسكري، أنه هناك 3 أركان للمؤامرة، الأول هو اتصال السعيد بوتفليقة برئيس المجلس الدستوري والطلب منه عدم تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إعلان شغور منصب الرئيس. وفي شهادته كان الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، قد ذكر بأنه رفض طلب السعيد بوتفليقة إصدار بيان يعلن فيه عدم دستورية طلب رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح تطبيق هذه المادة. أما الركن الثاني لـ"المؤامرة"، بحسب النائب العام، هو الاجتماع بين السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق والاتفاق على تعيين الرئيس السابق اليامين زروال وزيرا أولا بصلاحيات رئيس للجمهورية. أما الركن الثالث، فهو الشروع في التنفيذ، من خلال الاتصال فعليا بالرئيس زروال ولقائه. وكان زروال قد ذكر في رسالته آنذاك أنه التقى يوم 30 مارس الجنرال توفيق الذي نقل له عرض السعيد بوتفليقة لرئاسة المرحلة الانتقالية.

واللافت وفق ما ذكره المحامي بوجمعة غشير لـ"الخبر"، أن النائب العام في مرافعته، لم يذكر لويزة حنون في أركان المؤامرة التي تحدث عنها، لأنه لا يوجد في الملف، حسب المحامي، ما يثبت علاقتها باتصال السعيد بوتفليقة برئيس المجلس الدستوري، كما أنها لم تكن موافقة على تولية زروال لرئاسة المرحلة الانتقالية وعلمت بهذا الاتفاق خلال لقائها بالسعيد وتوفيق في اجتماع 27 مارس، بينما كان طرحها قائما على ضرورة الذهاب لمرحلة تأسيسية واقترحت بعض الأسماء لقيادتها. لكن النائب العام العسكري، رغم عدم تركيزه على حنون في المرافعة، لم يستثنها من العقوبات المشددة التي وردت في التماساته، فقد وضعها على قدم المساواة مع باقي المتهمين من خلال الدعوة لتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على الجميع.

ولم تكن هذه الالتماسات مثار ارتياح لدى المحامين، لكونها تتطابق مع ما سبق لوكيل الجمهورية العسكري التماسه في المحاكمة السابقة شهر سبتمبر الماضي، والتي انتهت كما هو معلوم بإصدار أحكام بـ 15 سنة سجنا نافذا للمتهمين. وقد حاول المحامون، خلال مرافعاتهم التي تلت كلام النائب العام، دحض تهمة "التآمر" التي بُني عليها الملف. وركّز المحامون، على السياق الزمني الذي كانت تعيشه الجزائر وحالة الانسداد السياسي والمجتمعي، وهو ما فرض، حسبما جاء في مرافعات بعضهم، وجود هذه الاتصالات التي كانت تبحث الخروج من الأزمة، ولم تكن تهدف بأي حال من الأحوال للتآمر على سلطة الدولة والجيش. وطلب محامو السعيد بوتفليقة، من جهتهم، عدم الاعتداد بالتسجيلات الموجودة في الملف، لكون عملية التسجيل غير قانونية، حسبهم وتخالف المادة 46 من الدستور التي تنص على أن "سرّيّة المراسلات والاتّصالات الخاصّة بكلّ أشكالها مضمونة". كما حاول المحامون، بدورهم، الاستئناس بما قاله رئيس المجلس الدستوري السابق، الطيب بلعيز، اليوم، أمام القاضي، ونقله المحامي خالد بورايو للصحافة من أن "القضية لا يمكن تكييفها على أنها مؤامرة أو اعتداء على نظام الحكم".