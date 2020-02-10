شيّعت عصر اليوم الإثنين السلطات الولائية والعكسرية وجموع غفير من المواطنين قدموا من مختلف بلديات ولاية غليزان جثمان شهيد الواجب الوطني، إبراهيم بن عدّة، الذي استشهد إثر عمل إرهابي استهدف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمياوين ببرج باجي مختار إلى مثواه الأخير بمقبرة أولاد سيدي الميهوب.

وقد تدفق منذ صباح اليوم مئات المواطنين من مختلف بلديات الولاية لاسيما منها المتاخمة لبلدية أولاد سيدي الميهوب على بيت العزاء الذي أقامته عائلته. إلى غاية العصر أين توافد السلطات الولائية والمنتخبين بالغرفتين العليا والسفلى بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني على البلدية حيث شاركوا في تشييع جثمان شهبد الواجب الوطني. وقد عدد الكثير من أهل المنطقة مناقب الشهيد. وقالت والدته جملة أثرت بشكل كبير في الرأي العام المحلي " ولادنا غاليين علينا بصّح مديناهم من أجل الجزائر".