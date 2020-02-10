حكمت المحكمة العسكرية بالبليدة بإخلاء سبيل لرئيسة حزب العمال لويزة حنون، التي ستغادر سجن البليدة اليوم.

للتذكير، فقد تم سجن رئيسة حزب العمال يوم 9 ماي 2019، و قد أدانتها سابق محكمة البليدة بـ 3 سنوات سجن، منها 9 أشهر و يوما واحدا نافذة. فيما أدانتها المحكمة الابتدائية ب15 سنة سجنا نافذة.

فيما أبقت المحكمة على نفس العقوبات في حق كل من الجنرال مدين المدعو توفيق، الجنرال طرطاق و كذا شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، و ذلك فيما يخص تهمة التأمر.