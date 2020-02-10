أدرجت الإدارة الأمريكية، روسيا والصين في قائمة التهديدات الأساسية للولايات المتحدة، فيما حملهما الرئيس، دونالد ترامب، مسؤولية "إجبار" بلاده على تعزيز ترسانتها النووية.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام حكام الولايات، في العاصمة واشنطن، إن بلاده "مجبرة على رفع الإنفاق" لتعزيز ترسانات الأسلحة النووية مع الأخذ ما تفعله روسيا والصين بعين الاعتبار، إلا أنه أعرب عن اعتقاده أن كليهما لا تريدان خوض سباق تسلح في هذا المجال.

وتابع ترامب: "ترغب كل من روسيا والصين في التفاوض لوقف هذا الجنون المتمثل في إنفاق مليارات كثيرة من الدولارات على الأسلحة النووية. لكن لطالما لا يوجد اتفاق مناسب حول هذا الشأن، من الضروري أن نمتلك أقوى ترسانة نووية في العالم".