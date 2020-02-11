رصد الممثل الصيني جاكي شان مكافأة بمليون يوان صيني (143 ألف دولار) لمن يصنع لقاحا ضد فيروس كورونا الذي يجتاح بلاده منذ نهاية ديسمبر 2019 وأودى بحياة مئات الأشخاص .

وكشف النجم البالغ 65 سنة -في تدوينة على موقع ويبو- أنه سيبذل كل جهوده لمساعدة المصابين بالفيروس، وقال إنه يتطلع إلى أن يرى الشوارع تعج بالناس وأن يفارقوا الأحزان التي ألمت بهم بسبب المرض وأن يتمتعوا بالحياة.

وشدد على أهمية البحوث العلمية والتكنولوجية في تجاوز الفيروس، وقال إن العديد من الناس يشاركونه الرأي في ضرورة البحث عن إمكانية صنع دواء لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.