توقع رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، أنه سيتم توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن وربما المغرب. وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه سبق له أن نشر بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي تغريدة تحدث فيها عن صفقة القرن وتوقع أنها ستعلن بداية هذا العام، وبالفعل أعلن عنها الرئيس الأمريكي في نهاية جانفي الماضي “إنني لست ضد السلام العادل، ومن ثم لست ضد توقيع عدم اعتداء بعد الوصول إلى نتائج واضحة في عملية السلام”. وأكد رئيس وزراء قطر الأسبق أن أمريكا وإسرائيل بحاجة لما سيترتب على إعلان الصفقة من زخم انتخابي مفيد لترامب ونتنياهو، قد يضيف لكليهما انتصارا خارجيا من شأنه تعزيز فرص الفوز في الانتخابات المنتظرة.