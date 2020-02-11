تفاجأ رؤساء بلديات ولاية الطارف بنوعية الحافلات “سوناكوم” التي وزعت منها 20 حافلة للنقل المدرسي، حيث يظهر بما لا يدع مجالا للشك الترقيع الخارجي والميكانيكي الذي خضعت له الحافلات المستقدمة، وهو الأمر الذي أكده سائقو هذه الحافلات الذين استقدموها من الجزائر العاصمة. وكان رؤساء بلديات الطارف ينتظرون حافلات نوعية من طراز “مرسيدس” والمصنعة بورشات مؤسسة الجيش، مثلما كان نصيب الكثير من ولايات الوسطى، فخاب أملهم وعادوا يجرون وراءهم حافلات قديمة مرقعة.