أعلنت بكين الثلاثاء أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة ألف وأحد عشر شخصاً على الأقلّ في الصين القارية بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 103 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 103 أشخاص وأصيب به 2097 شخصاً إضافياً.

وبذلك ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في الصين القارية إلى ما لا يقلّ عن 42 ألفاً و200 شخص.