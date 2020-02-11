تقرر بصفة رسمية إجراء الداربي العاصمي بين الرائد شباب بلوزداد والغريم نصر حسين داي بملعب 5 جويلية، ما يضع حدا للجدل القائم منذ أيام.

أبرمت كل من إدارتي النصرية والشباب اتفاقية بموجبها قرر الفريقان اللعب ذهابا وإيابا بملعب 5 جويلية، وهو ما تم في لقاء ذهاب البطولة أين استقبلت النصرية الخصم البلوزدادي بأرضية الملعب الأولمبي، هذا الأخير وكما يعلم الجميع أغلق منذ عدة أسابيع لإعادة تهيئته بما في ذلك أرضية الميدان.

وتحسبا للقاء العودة أرادت إدارة الشباب الاستقبال بملعب 20 أوت وهو ما اعتبرته النصرية إخلالا بالاتفاق وطالبت بإجراء المواجهة في ملعب آخر غير ملعب الرويسو.

ومع مرور الوقت بدأ الجدل يتصاعد، غير أن إدارة ملعب 5 جويلية لعبت دور المطافئ بإعلانها أن الملعب جاهز ويمكنه استقبال من جديد مواجهات البطولة كما أكده مدير المركب محمد بختي في تصريح لـ"الخبر".

وتم مراسلة الرابطة التي وافقت هي الأخرى على برمجة اللقاء على أرضية ملعب الشراڤة.